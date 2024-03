Enseignement technique et professionnelle : Khalifa Sall prévoit un Fonds national de 10 milliards de F Cfa par an

Pour rendre à la jeunesse sa capacité à agir, à se prendre en charge par l’emploi et l’entrepreneuriat, le candidat Khalifa Sall a annoncé la création d’un Fonds national de développement de l’Enseignement technique et professionnel de 10 milliards par an. Cette ressource va permettre d’encourager une jeunesse qui naît et réussit chez soi. De plus, souligne Khalifa Sall, « nous nous engageons à créer 10 nouveaux lycées techniques dans chacune des régions en lien avec les besoins des bassins économiques et la création d’emplois, l'entrepreneuriat des jeunes ».



Le leader de la coalition Khalifa Président veut aussi mettre en place 5 Instituts universitaires de technologie (Iut) et 4 Institut universitaire professionnel (Iup), comme formation technique avancée d’encadrement intermédiaire. Un programme national d’apprentissage des métiers (Pronam), avec en cible les jeunes de 15 à 18 ans pour le renforcement de la transmission des savoirs.



Pour aider les jeunes, des mécanismes vont selon Khalifa Sall, favoriser l’insertion des jeunes diplômés, l’accès au premier emploi et mieux encadrer les contrats initiaux ainsi que les conditions de stage afin de lutter contre les pratiques abusives des entreprises.



Un Concours général national « Création, Innovation, Entreprenariat » destiné à promouvoir l’excellence, les talents spéciaux et la promotion des technologies sera aussi organisé ; tandis que l’augmentation substantiellement de la dotation du Fonds National de la Recherche à 3 % du PIB, sera effective.