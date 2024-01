[Tribune] Ensemble, restaurons la grandeur du Sénégal (Par Mamadou Lamine Diallo)

Dans quelques jours, le 25 février 2024, des millions de nos compatriotes seront appelés aux urnes. Cette élection, n’est pas une élection de plus. Elle n’est pas, non plus, une élection comme les précédentes. Elle pèsera durablement sur les destinées du Sénégal parce qu’elle est, dans le même temps, notre boussole, notre gouvernail, notre tableau de bord, notre cap et un nouveau point de départ pour notre pays.





Pour ma part, depuis plusieurs mois, j’ai parcouru le Sénégal d’Est en Ouest, du Nord au Sud, de Ourossougui à Oussouye, de Salemata à Saint-Louis, pour présenter mon projet politique à nos concitoyens. Mes idées ont été écoutées et entendues. Des milliers de mes compatriotes m’ont fait l’honneur de parrainer ma candidature. Je leur en sais infiniment gré.





Me voilà donc, pleinement, totalement, résolument, intensément, candidat à l’élection présidentielle de mon pays. Pas à pas, année après année, je me suis préparé à la tâche. Je mesure avec gravité les responsabilités attachées à cette charge suprême. Toute mon énergie, désormais, est tendue vers cet objectif.





Ma candidature, l’aboutissement d’un engagement qui remonte à plusieurs décennies, a été murement réfléchie. Pur produit de l’école publique sénégalaise, j’ai décidé, dès le milieu des années 90, quelques années après avoir obtenu mon diplôme d’Ingénieur de l'École Polytechnique de Paris, puis de l’École des Mines de Paris où j’ai aussi obtenu un Doctorat en Économie, de revenir dans mon pays, alors même que s’ouvrait devant moi une belle et prometteuse carrière dans le privé. Cette inflexible décision n’était pas seulement une manière de rendre à mon pays ce qu’il m’a donné, c’est-à-dire tout. C’est que, très tôt, j’ai compris que le Sénégal, son destin, son développement, valent tous les sacrifices. Depuis, à chaque fois que mon pays a fait appel à moi, j’ai répondu présent. En effet, cet engagement patriotique vient de la profonde conviction de la nécessité du partage du pouvoir, de l’avoir et du savoir.





Vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal depuis juillet 2022, Conseiller municipal de la commune de Fann-Point E-Amitié et de la ville de Dakar depuis plus d’une décennie, j’ai eu l’insigne honneur, pendant sept ans, de servir en qualité de Conseiller Technique, auprès de quatre Premiers ministres du Sénégal, y compris au moment de l’alternance démocratique historique de mars 2000. Je fus donc un témoin privilégié du passage de témoin entre le pouvoir socialiste et le gouvernement libéral.





Chargé du suivi des réformes sectorielles pour le renforcement de la compétitivité de l’économie auprès du Chef du gouvernement, j’ai pu tour à tour et en même temps, avoir un regard appuyé sur des domaines aussi divers que l’Economie, les Mines, l’Energie, l’Industrie, les Transports, l’Hydraulique et les Télécommunications. De cette position privilégiée, j’ai pu, au lendemain de la dévaluation du franc CFA, observer les profondes mutations de l’économie sénégalaise et prendre le pouls des entreprises de mon pays en qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société nationale de Recouvrement (SNR), Président du Comité de Gestion de la Liaison Maritime Dakar-Ziguinchor, Président du Comité de Pilotage de la Réforme du Secteur routier, Président du Comité de Pilotage chargé de trouver des solutions durables au problème du nettoiement de la région de Dakar, Administrateur à la société des eaux (SONEES) et à l’École Supérieure Polytechnique de Dakar.





Avant cela, c’est au sein de la Banque Mondiale, à Washington D.C. que j’avais suivi, avec une attention soutenue, les programmes d’ajustement structurels pratiqués dans les pays africains, avant de m’imprégner des questions monétaires au sein de Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), et ce, à deux reprises : d’abord au début des années 90, comme Directeur adjoint à la Direction des Etudes, puis, au début de la





décennie 2000, en qualité de Directeur adjoint à la Direction de la Recherche et de la Statistique, puis en qualité de Contrôleur général par intérim et membre du Comité de Direction chargé de la politique monétaire.





C’est toute cette expérience accumulée que j’ai à cœur de mettre au service de mon pays. Technocrate « tombé en politique » pour reprendre l’expression du Président Léopold Sédar Senghor, j’ai parcouru le pays ces dernières années, pour observer, écouter et entendre nos compatriotes, pour tisser des





liens avec les terroirs, pour dialoguer avec nos braves pasteurs, pêcheurs, éleveurs et agriculteurs sans qui aucun développement n’est possible. J’ai rencontré les élites administratives, intellectuelles, culturelles, sportives, religieuses et politiques du pays. Je retiens de ces contacts qu’il nous faut





agir, de toute urgence, dans quatre directions, si nous voulons réaliser notre désir de développement intégral :





1. Approfondir notre système démocratique ;





2. Réformer nos institutions ;





3. Réformer nos politiques économiques ;





4. Redonner à notre pays sa grandeur.





Approfondir notre système démocratique





Mon devoir, en tant que Chef de l’Etat du Sénégal, sera d’approfondir notre démocratie en m’appuyant sur le legs des victoires politiques obtenues depuis plusieurs décennies par notre peuple, qu’elles aient été de nature pacifique ou conflictuelle. Le très grand mécontentement d’une partie de notre jeunesse, qui s’est violemment manifesté ces dernières années, n’est finalement que le signe d’une déstructuration progressive des piliers sur lesquels reposent notre cohésion nationale. Et nous aurions tort de sous estimer la colère contenue dans les manifestations de 2021 et de 2023. C’est précisément pour cette raison que je veux refonder la communauté nationale par le débat public. Je veux refonder une Société nouvelle qui dialogue. Je veux que les 18 millions de Sénégalais débattent et s’opposent par les idées et des projets de société. Je veux recoudre le tissu social déchiré ces dernières années par tant de fractures politiques qui ont semblé mettre en péril notre héritage commun.





Réformer nos institutions





Dans mon esprit, réformer nos institutions, c’est mettre fin à l’hyper présidentialisme du Chef de l’Etat ; c’est réconcilier notre justice avec son peuple. C’est aussi soumettre la question foncière à une vaste concertation nationale, c’est faire du Parlement le lieu du débat politique et du contrôle de l’action gouvernementale. Je veux que notre Parlement n’apparaisse plus, aux yeux de certains compatriotes, comme une chambre de convenance ou le lieu de votes systématiques de lois de circonstance qui viendraient porter atteinte à l'intérêt supérieur de notre pays.





Réformer nos politiques économiques





Ma conviction, intime, est qu’il nous faut infléchir la trajectoire de nos politiques économiques dont l’échec a pu conduire au chômage massif des jeunes. Pour y arriver, il nous faut, surtout, reconstruire les grandes usines qui, jadis, constituaient le cœur du tissu industriel sénégalais. Seules ces usines, ces grandes industries, pourront offrir des emplois aux centaines de milliers de jeunes qui chaque année, viennent grossir le marché du travail.





Il nous faut construire de grands pôles régionaux de développement, sur toute l’étendue du territoire national, autour des centres urbains, autour de nos voies terrestres insuffisamment exploitées. Pour ce faire, je compte rationaliser et accélérer le vaste programme de désenclavement du pays entamé par le gouvernement sortant.





J’ambitionne de reconstruire l’économie maritime autour de nos voies de navigation en mettant fin aux traversées mortelles des jeunes vers l’Europe et en améliorant les moyens de la pêche artisanale. Je m’engage, si je suis élu, à faire de nos côtes, devenues de véritables cimetières marins de grands pôles économiques et des lieux de mobilité, depuis Saint-Louis jusqu’à la Casamance. Cela passera nécessairement par une gestion raisonnée des ressources halieutiques et l’arrêt de la pêche. Lorsque je prône une telle mesure, c’est le bon sens populaire qui s’exprime par ma voix : les revenus tirés de cette pêche illicite ne sont rien en comparaison avec les milliers





d’emplois perdus dans l’industrie maritime depuis des décennies. Enfin, le Sénégal doit s’engager résolument dans la gouvernance démocratique des ressources naturelles notamment pétrolières et gazières et encourager l’éclosion de la filière numérique dans toutes ses composantes. Pour ce faire, je compte sur la mobilisation de notre Diaspora dont le rôle dans l’économie du pays est devenu décisif.





Redonner à notre pays sa grandeur





C’est la place du Sénégal dans le monde qu’il nous faut repenser. Ces dernières années, je n’ai pas manqué de réfléchir aux affaires du continent africain et du monde et j’estime que les relations qui unissent notre pays au reste du monde depuis l’indépendance méritent d’être repensées. J’ai pu observer depuis Addis Abeba, où j’ai eu l’honneur de servir en qualité de Directeur de cabinet du Président de la Commission de l’Union africaine, combien la voix du Sénégal compte en Afrique et dans le monde. Ce legs





diplomatique qui plonge ses racines aux premières heures de notre indépendance, le Président sortant l’a perpétué à sa manière. Mais, alors même qu’on évoque, de plus en plus, l’admission de l’Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, il nous faut faire résonner encore plus notre voix et faire de l’élection de nos compatriotes à la tête des institutions internationales un marqueur de notre diplomatie, comme par le passé.





C’est au prix d’un renouvellement de nos canaux diplomatiques que le Sénégal trouvera toute sa place au sein d’une Afrique et d’un monde en mouvement.