Entretien avec la presse : Les femmes de Benno saluent l’attitude républicaine et légaliste de Macky Sall

Le chef de l’État Macky Sall a tenu un entretien exclusif avec la presse nationale, hier jeudi 22 février 2024. Lors de cette interview, le président a fait le tour de l’actualité sociopolitique, notamment la tenue d'un dialogue inclusif afin de pouvoir fixer dans les meilleurs délais la date de l’élection présidentielle.





A cette occasion, les femmes de Benno et de la Grande majorité présidentielle saluent l’attitude républicaine et légaliste du président Sall et invitent l’ensemble de la classe politique ainsi que les forces vives à répondre à l’appel du chef de l’État si et seulement s'ils sont mus par l’intérêt du Sénégal au détriment de l’intérêt individuel.





« Son Excellence le Président Macky Sall vient une fois de plus de prouver à l’opinion nationale et internationale qu’il n’est motivé que par l’intérêt général et particulièrement du peuple sénégalais. Nous, femmes de Benno et de la Grande majorité présidentielle saluons la posture d’homme d’État, d’homme de paix et de dialogue incarné par le président de la République.





Nous femmes de Benno invitons l’ensemble de la classe politique ainsi que toutes les forces vives de la nation à répondre favorablement à l’appel du chef de l’État si et seulement s'ils sont mus par l’intérêt du Sénégal au détriment de l’intérêt individuel.





Nous femmes de Benno appelons les candidats retenus, ceux dits spoliés et d’autres recalés à se retrouver autour de l’essentiel pour un Sénégal de paix, de réconciliation, de pardon et de volonté commune de travailler ensemble au profit exclusif du peuple sénégalais.





Le 25 mars 2012 était déjà une date historique et mémorable. Un homme qui a eu à occuper les plus hautes fonctions de l’État, venait d’accéder à la plus haute station étatique, après avoir sillonné le Sénégal des profondeurs et ayant bénéficié de la confiance des populations. Le peuple sénégalais optimiste et rassuré par l’homme Macky Sall, par son programme « Yonu Yokuté » (la Voie du développement), élisait démocratiquement le candidat Macky Sall et le hissait au sommet de l'État.





Son Excellence le Président Macky Sall nous avait promis le progrès et même l'émergence. Une promesse et un engagement tenus au vu de l’énorme bilan à travers des programmes infrastructurels, économiques, sociaux dont le plus marquant demeure l’équité territoriale avec la réduction importante des inégalités et injustices sociales. Il est le champion de l’équité territoriale et avec lui, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous devient enfin une réalité.





Le 22 février 2024, une décennie plus tard, le revoici qui marque encore une fois l'histoire du Sénégal de par sa posture républicaine et patriote intransigeante.