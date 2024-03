Equipe nationale : Kalidou Koulibaly réagit à l'élection de Bassirou Diomaye Faye

Bassirou Diomaye Faye a été élu 5e président de la République par les Sénégalais. Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a réagi à son élection.







"Le peuple sénégalais a parlé et a été suivi. Toutes mes félicitations au nouveau président Bassirou Diomaye Faye. On a hâte de le rencontrer et on remercie le président Macky Sall pour tout ce qu’il a fait pour nous et pour cette équipe du Sénégal. L’État a toujours jours été à nos côtés", a-t-il déclaré dans un premier lieu.





Pour le capitaine des Lions, le grand gagnant, c'est le peuple. "On est là pour le peuple sénégalais et c’est ce qui est le plus important. Quand on mouille le maillot, c’est pour le peuple sénégalais. Et il a été écouté. Le grand gagnant de cette histoire, c’est le peuple sénégalais", a ajouté le joueur.