[Parole aux militants] Eric Ndour donne cinq bonnes raisons de voter Idrissa Seck





Arrivé deuxième de la dernière présidentielle, Idrissa Seck fait partie des favoris de la présidentielle du 24 mars . Toutefois d’aucuns trouvent que depuis son ralliement au président Macky Sall, le chef du parti rewmi a perdu de sa superbe. Dans cette rubrique réservée aux militants, le Secrétaire national de son parti, Eric Ndour, nous donne cinq raisons de faire de Idrissa Seck le cinquième président du Sénégal.













1. Le Président Idrissa Seck, l'homme d’État !





Dans toutes les échelles où se mesurent la compétence et la rigueur de l'homme d'État, la clairvoyance et le leadership du chef de parti, le pragmatisme et l'efficacité du chef d'entreprise, le Président Idrissa Seck a toujours répondu présent. Son parcours exceptionnel dans la politique et dans les affaires de l'Etat (ministre du commerce et de l’artisanat, ministre d'Etat, directeur de cabinet, Premier Ministre, Président du Conseil Economique Social et Environnemental) donne une indication claire de son intelligence et de sa capacité cérébrale à amorcer et à définir les grandes orientations des politiques publiques pour le développement de notre pays.









2. L'artisan de la première alternance politique au Sénégal









Entré en politique à l'âge de 14 ans, il devient le premier Directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade à une élection présidentielle seulement à l'âge de 28 ans. En 2000, il conduit la marche victorieuse pour son candidat suite à l'établissement d'un programme complexe mais innovant que lui seul avait la capacité de dérouler.





Jeune politique, entrepreneur de surcroît, il misa sur la jeunesse pour bâtir une architecture d'intelligences et sonna la révolution de construire une Nation plurielle avec des compétences éparpillées un peu partout à travers le monde et qu'il avait l'obligation de rassembler pour servir.









3. Un bilan élogieux en l’espace de 2 ans en tant que premier ministre





Au lendemain de sa déclaration de Politique Générale (DPG), il n’y avait plus de bons impayés au Sénégal.





Il a fait recruter 15 000 fonctionnaires pour que des Infirmiers, des Policiers, des Gendarmes, puissent aller servir dans des infirmeries, des polices et des salles de classe qui étaient fermées.





Il a atteint un taux de croissance de 6,8%. Un record tout à fait adéquat au développement endogène.





Avec la Politique Économique qu'il a conduite, le Sénégal a pu obtenir l’atteinte du point d’achèvement PPTE, c'est-à-dire, tous les bailleurs de fonds ont été satisfaits du parachèvement de toutes les réformes économiques engagées.





Plus les grappes de convergences, il a entamé le développement de pôle économique au niveau du Sénégal, en dehors de Dakar. Il a commencé par Thiès. S'il n'avait pas été freiné, toutes les autres capitales régionales auraient été déjà épuisées





4. Un leader hors pair





Manager naturel, doté d’un grand charisme, estimé et respecté de tous, cet homme cultive l’excellence avec une gaieté communicative tout autant que le sens des rapports humains et le courage intellectuel, ceux-là mêmes qui font la marque des hommes de valeur. Il symbolise l’espoir, la sérénité, la tranquillité et la paix sociale. Entraîneur d’hommes au courage éprouvé, homme de caractère, il s’impose naturellement par ses éminentes qualités d’intelligence, d’autorité, de gentillesse, de générosité et de cœur. Le Président Idrissa Seck est un vrai détecteur de talents. Il cherche les compétences où qu'elles se trouvent et les utilise à bon escient afin de produire le maximum de bienfaits pour les populations sénégalaises.









5. Le PACTE avec les sénégalais !









Conscient des enjeux géopolitiques de l'heure, le Président Idrissa Seck s'est résolument engagé à corriger le profil économique du pays qui débouchera inéluctablement sur un développement endogène et durable à travers un PACTE :





Paix : Il s'engage à bâtir un Sénégal de paix, de stabilité, de tranquillité, une Nation apaisée, pacifiée et réconciliée avec elle-même.





Autorité : il exercera la plénitude de la fonction présidentielle en ayant comme boussole l'intérêt supérieur de la Nation tout en mettant de l'ordre et tout en exigeant un plus de discipline.





Compassion et Compétence : il est sensible aux préoccupations et attentes légitimes de la population, il comprend les aspirations de bien-être et de mieux-être des Sénégalais et mettra ses compétences et connaissances en action pour les satisfaire.





Travail : il a la capacité d'insuffler une nouvelle dynamique axée sur le travail sans limite afin de booster notre économie. Il considère le travail comme un trésor.





Espoir : il sera un distributeur d'espoir à travers les actes qu'il va poser à l'endroit surtout des jeunes et femmes qui défient la mort à la recherche une vie meilleure.