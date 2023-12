Espace CEDEAO : "La quête de la paix doit se féminiser" (Pr. Fatou Sow Sarr)

Les femmes doivent s'impliquer dans le processus de gestion des conflits et la production de connaissances et de données sur femmes, paix et sécurité dans l’espace CEDEAO. Ces préoccupations étaient au cœur des débats du séminaire régional organisé par le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre (CCDG).





"Nous sommes dans une région où les conflits sont de plus en plus importants. Donc, c'est important qu'on cherche de nouvelles voies, de nouvelles méthodes pour pouvoir arriver à gérer les conflits. Les femmes sont les personnes les plus préoccupées et les plus affectées en tant de conflits, parce que ce sont leurs maris, leurs enfants qui vont dans ces conflits et finalement c'est elles qui restent avec les charges de la famille. Un visage féminin contribue à l'apaisement des tensions", a expliqué le professeur Fatou Sow Sarr, la commissaire chargée du développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO.





Elle soutient que quand les femmes s'engagent à promouvoir des solutions africaines aux défis africains, le résultat est garanti. "Le courage et l'intelligence exceptionnelle des femmes sont nécessaires pour sauver notre monde. Cette assertion forte se vérifie surtout en période de conflit. En effet l'implication des femmes dans la résolution des conflits a toujours facilité l'identification des causes sociales, culturelles", estime-t-elle.





Ainsi, durant trois jours, des acteurs issus de l'institut Timbuktu et différents chercheurs des universités du Mali, du Niger et du Burkina Faso, entre autres, vont échanger sur un cadre de dialogue pour la production de connaissances et de données sur femmes, paix et sécurité dans l’espace CEDEAO.





Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet CEDEAO-Espagne sur « Femmes, Paix et Sécurité » pour la prise en compte du genre dans la prévention, la médiation, le maintien et la reconstruction économique post conflit dans l’espace CEDEAO.





"La rencontre a pour objectif de collecter des évidences sur les défis et réponses à la problématique femmes, paix et sécurité et de mettre en place un cadre d’échange/plateforme. Le but de notre rencontre d'aujourd’hui est de mobiliser de nouveau cette intelligentsia pour contribuer techniquement à la préparation d'une nouvelle génération de politiques et de programmes qui renforcent de manière significative la participation politique des femmes africaines. En effet, le positionnement politique des femmes est une condition indispensable pour rendre effective et de manière irréversible l'inclusion économique et sociale des femmes", a fait savoir le Pr. Fatou Sow Sarr.





Les femmes plaident pour que les décideurs prennent suffisamment en compte l'apport qu'elles peuvent avoir dans la gestion des conflits. Le Pr Fatou Sow Sarr donne d'ailleurs l'exemple des femmes du fleuve Mano, celles de la RDC, du Soudan. Ces femmes engagées pour la paix n'écartent pas la tenue d'un sommet avec les chefs d'État afin de porter les préoccupations des femmes. Mais surtout pour amener les chefs d'État à avoir un engagement pour une meilleure prise en charge des femmes dans ce processus de dialogue, mais aussi sur des questions qui vont porter sur la paix et la sécurité et la résolution des conflits.