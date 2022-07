État de droit au Sénégal: Le jugement du Pr Samba Thiam

Pr Samba Thiam, Président Ondh

«Je vous dis honnêtement je n’ai pas de doute par rapport à l’Etat de droit qui est au Sénégal. J’estime que les institutions sont là. Maintenant, ce sont ces personnes qui sont chargées de faire fonctionner l’Etat. Ce sont des comportements, des attitudes, des discours, des incompréhensions, des décisions qui amènent à faire exprimer ce doute. Mais l’institution, l’Etat il est grandement présent». Telle est la remarque faite par le président de l’Organisation nationale des droits de l’homme (ONDH).





S’exprimant sur le manifeste de ses collègues de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur agrégé en histoire du Droit, Samba Thiam, lors du Jury du dimanche de ce 17 juillet, a indiqué que ce n’est pas mal que l’université, de temps en temps, s’exprime, rappelle et s’adresse surtout à ces femmes et hommes qui nous dirigent ou qui cherchent à prendre le pouvoir pour dire qu’il y a un ordre. «La société a mis en place un État pour veiller sur notre bonheur, assurer notre sécurité. En plus, la sécurité repose sur le droit et si ce qu’on enseigne comme principe, comme règle, comme valeur ne se retrouve pas dans la vie de l’Etat, cela peut conduire à ce type d’inquiétude ».