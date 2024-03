Eutoub Senegal : Amadou Ba expose sa vision aux médias sénégalais et africains

Dans un format inédit, Amadou Ba candidat de BBY à la présidentielle, a répondu aux questions de 5 journalistes sénégalais et africains sur les thèmes de son programme.





Sans détour et sur près de 2h, Amadou Ba s’est adressé aux Sénégal. Il a répondu aux questions essentielles dans divers domaines dont la politique d’emploi, la situation des femmes, la décentralisation, l’économie, les investissements dans les infrastructures, l’usage des ressources pétrolières et gazières.