Éventuelle 3e candidature de Macky Sall : Les Sénégalais toujours divisés sur la question





Le chef de l'État va-t-il se présenter pour la troisième fois ? Une question que tout le monde se pose, après son fameux "ni oui ni non". Mais le débat sera clos ce lundi soir à 20 h, lors du discours à la Nation très attendu du président Macky Sall.





Une adresse à la Nation qui va porter sur sa décision de se présenter ou pas à l'élection présidentielle de 2024.





Ainsi, pendant que certains soutiennent la candidature du chef de l'État, d'autres espèrent qu'il ne prendra pas le risque, surtout dans ce contexte politico-social assez tendu depuis les manifestations notées au début du mois de juin dernier.





"La rue ne devrait pas remplacer le Conseil constitutionnel et le leader de Benno Bokk Yaakaar doit se présenter. Vu le travail qui a été effectué par le président de la République, vu la géopolitique internationale et sous-régionale, vu aussi le leadership du président Macky Sall, je pense qu'il doit se présenter à cette prochaine élection".





Car, "ma conviction est que la Constitution lui permet de se représenter à un second quinquennat", relate Youssoupha Diop sur les ondes d'iRadio.





Mais Souleymane Dione est d'un autre avis. Selon lui, ce discours à la Nation n'est qu'un faux débat. "Ce débat me fait très mal. Nous devons dépasser ce stade d'incertitude. Parce que c'est Macky Sall lui-même qui avait dit qu'il n'allait plus avoir de troisième mandat dans le pays et voilà maintenant, c'est lui qui veut remettre en cause la raison pour laquelle nous avons voté un référendum en 2016. Néanmoins, nous sommes à l'écoute", dit-il dans la même source.