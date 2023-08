Exclusion de la coalition YAW : Khalifa Sall durcit le ton

Après l'exclusion de son parti Taxawu Sénégal de la coalition YAW qui a suscité une vive polémique ces derniers jours, Khalifa Ababacar Sall brise le silence.





En effet, le leader de Taxawu Sénégal a fustigé la démarche de certains membres de la coalition YAW qui veulent l'exclure. Il souligne que «nul ne peut l'exclure de la coalition YAW dont il est membre fondateur».





Toutefois, Khalifa Sall dit ne pas regretter sa participation au Dialogue national initié par le président de la République et n'exclut pas de participer à nouveau si un autre dialogue se présente.





«Après ma participation au Dialogue national, certains membres de la coalition YAW m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais on sait tous que ceux qui disent du mal de moi, ce sont des personnes malintentionnées, qui veulent nuire à ma réputation. Nous sommes des personnes dignes, pas des trahisseurs. Mais je veux que ça soit très clair : personne ne peut m'exclure de la coalition YAW dont je suis membre fondateur. Si toutefois le président initie un autre dialogue, j'y participerai. Je ne triche pas et je ne me cache pas. Je le dis haut et fort», a déclaré Khalifa Sall sur RFM.