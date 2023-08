Exclusion de Taxawu Sénégal de Yewwi Askan Wi : Cheikh Gueye dans tous ses états

La décision des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) d'exclure la coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall est "nulle", selon Cheikh Gueye, membre de Taxawu et maire de Dieuppeul Derklé.







Cheikh Gueye juge la mesure cavalière et inélégante : “Nous sommes membres fondateurs de YAW. Si on ne sort pas quelqu'un ou si on n'admet pas quelqu'un dans cette coalition, personne ne peut nous faire sortir dedans. Donc qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Je trouve que c'est irresponsable et irrespectueux de leur part. La politique ce sont des valeurs qui vont au-delà des comportements spontanés et des déclarations intempestives qui n'ont aucune valeur à nos yeux”.





"Jusque là, personne n'a trahi la charte qui nous liait, poursuit-il.Les membres de YAW devraient être les premiers à porter la candidature de Khalifa Sall et c'est même écrit dans la charte".





Cheikh Gueye martèle, par ailleurs, que son mouvement se dressera contre toute attaque visant Khalifa Sall : “Désormais toute personne qui accuse Khalifa Sall de trahison répondra de ses actes devant la justice. Je précise que nous sommes toujours membres de YAW et personne ne peut nous exclure de cette coalition. Qui sont-ils d'ailleurs ces gens qui ont écrit ce communiqué ?”.