Exil de Cheikh Ahmadou Bamba : Mbacké Barry, entre renseignements et enseignements sur le mouridisme





Mbacké Barry n’est pas une localité anonyme. Elle est posée sur la carte entre Touba et Linguère à 10 km de Dahra. Au plan géographique, il est dans l’ancien royaume du Djoloff, dans l’actuel arrondissement de Sagatta Djoloff. Ce village fut fondé vers 1870 par Mame Marame Mbacké, le grand frère du fondateur du mouridisme.









Ce foyer religieux fut rayé du royaume du Djoloff, quelques années plus tard. Le fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba s’y installé en 1894 sur instruction du Prophète Mohameth (PSL). Ces instructions sont reçues en rêve. « C’est en 1894 que Cheikh Ahmadou Bamba s’y est installé dans ce village mythique sur instruction du Prophète Mohamed (psl) qu’il a vu en rêve », relate l’actuel khalife de Mabcké Barry Cheikh Diorel Mbacké le gardien du temple.





Bien avant cela, Mbacké Barry était comme toutes les autres localités environnantes. C’est l’arrivée du Cheikh qui a changé le cours de l’histoire de Mbacké Barry. Depuis lors, le village change de statut pour devenir une localité religieuse de poids dans l’histoire du mouridisme. Mbacké Barry a tout son symbolisme chez les mourides. Selon des spécialistes, l’ancien village paisible est le point de départ de l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba pour aller répondre au gouverneur de Saint-Louis « Borom Ndar ».









C’est dans cette contrée qu’un matin du 18 Safar coïncidant avec le calendrier romain, que Serigne Touba a entrepris son voyage légendaire en quittant Mbacké Barry le samedi 10 Août 1895 pour aller en exil forcé au Gabon devant son frère Thierno Birahim « Ndamal Darou », sa famille et ses fidèles pour aller à Saint-Louis en passant par Diéwol ,Coki et Louga.

Le Cheikh quitta Mbacké Barry y laissant ses épouses et ses enfants. Parmi ses épouses figurent Sokhna Awa Bosso, SokhnaFaty Madou Mame, Sokhna Penda Boyo et Sokhna Fatou Sylla.





Ces dernières étaient avec les enfants que sont Mouhamadou Moustapha Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et SidyMouhametMbacké. Alors que pour ses talibés, on retient Mame Thierno Birahim Mbacké, Serigne Cheikh Mandouba et Serigne Ndam Abdourahmane Lô qui s’occupaient de l’éducation des talibés.

Un an après le départ en exil de Cheikh Akhmadou Bamba ,MameThierno Mbacké qui avait la garde de la famille et les talibés du Cheikh recevaient souvent des menaces de l’autorité coloniale.













Incarnation de la fidélité et la confiance méritée









Ces menaces les poussent à partir de Mbacké Barry pour s’installer à Mbacké Baol. Il a déménagé avec toute la famille et l’ensemble des talibés. C’est donc dire que ses disciples ont assuré le rôle du Cheikh durant son absence. C’est pourquoi Mbacké Barry est un repère de fidélité et d’incarnation du mérite d’une confiance.





D’après Serigne Codé Guèye l’un des Diawerigne du khalife Serigne Cheikh Diorel Mbacké, c’est en 1964 après l’inauguration de la Grande Mosquée de Touba que le Khalife général des mourides d’alors Serigne Fallou Mbacké a suivi les traces de son père jusqu’au village de Mbacké Barry. A son arrivée sur les lieux, il découvrit la maison, la chambre du Cheikh ,la mosquée où le fondateur du Mouridisme avait effectué sa dernière prière de l’aube avant son départ.





Aujourd’hui, Mbacké Barry est entré dans l’histoire du mouridisme .Chaque 10 Août des pèlerins viennent de partout pour célébrer le départ en exil du fondateur du mouridisme.





La maison , la case et la grande mosquée laissées par le guide du mouridisme sont actuellement reconstruites. La localité assume son passé et se projette vers le futur en s'engageant sur la voie de la modernisation et qui ne décroisera pas la voie du mouridisme.