Exploitation du pétrole et du gaz : Les commandements de Macky Sall à la Marine nationale





“Au moment où le Sénégal débute l’exploitation de pétrole et de gaz offshore, la Marine nationale doit être dans une posture d’anticipation pour prévenir tout acte de piraterie maritime, de criminalité organisée, et de vol à main armée contre les navires”, a déclaré le Président Macky Sall, ce mardi 23 janvier lors de la cérémonie d’inauguration du patrouilleur “NIANI”. “Elle doit se préparer à cette mission aux côtés des autres administrations intervenant en mer, dans une démarche interministérielle de mutualisation des moyens et des compétences”, a-t-il poursuivi.









Le NIANI en acier et aluminium (superstructure) mesure 62.2 mètres de long, pour une largeur de 9.5 mètres et un déplacement en charge de 600 tonnes.









Robuste et endurant, il est dédié aux missions de surveillance, d’identification et d’intervention, répondant parfaitement à la variété des missions liées à l’Action de l’État en Mer. En complément de ses capacités de projection (embarcations commandos), il possède une capacité de dissuasion de premier rang grâce à ses systèmes d’armes de lutte anti-surface et de lutte anti-aérienne.