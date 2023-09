Faiblesse du budget de la mairie de Touba : Abdou Lakhat Ka pointe du doigt la responsabilité des populations

Deuxième ville la plus peuplée du Sénégal derrière Dakar, Touba a pourtant un budget d’un peu moins de cinq milliards. Un budget faible obligeant la commune à revoir ses priorités alors que la ville religieuse ne cesse de grandir. La faiblesse de ce budget, le maire de la commune de Touba Mosquée, Abdou Lakhat Ka l’impute au fait que « les commerçants refusent de payer les patentes ».





Selon l’invité de l’émission Grand Jury de ce dimanche, veille de la célébration du Grand Magal de Touba, « la commune compte pourtant 36 marchés ». « Seuls les commerçants du marché Occass acceptent de payer la taxe municipale et on y tire moins de 40 millions par an », poursuit l’édile de la ville religieuse. Pourtant ces marchés semblent être la principale source de revenus de la collectivité.





Pour résorber le gap, la collectivité a recours à des partenariats mais espère bénéficier un jour des ressources issues du tourisme religieux. Pour ce faire, il faudra bien sûr que les infrastructures nécessaires soient érigées mais en respectant les préceptes islamiques.