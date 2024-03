Fann -Point E - Amitié : Bouna Kanté bat le rappel des troupes pour l'élection de Amadou Ba

Sous la férule de Bouna Kanté, coordonnateur du comité électoral de Fann- Point E -Amitié, Benno Bokk Yaakar se déploie au cœur de la capitale sénégalaise pour porter à domicile le projet de société du candidat Amadou Bâ.



La caravane communale est partie de l’école de la rue 10 pour l’aire de jeux des voitures tamponneuses de Amitié 1. Les riverains du BRT autour de Thiossane Night-Club, Gaspard Camara, Zone B Ballon et Bâtiment ont devisé avec les chevaliers du candidat Amadou Bâ pour découvrir davantage les piliers du programme d’un homme d’Etat « prêt à consolider les acquis de ses prédécesseurs en y apportant sa touche personnelle issue d’une longue pratique de l’Etat à travers la Direction Générale des Impôts et Domaines, les ministères des Finances, des Affaires Etrangères et la primature ».



Bouna Kanté a déclaré juste avant le lancement de la caravane en début d’après-midi que l’honorable Docteur Malick Diop et le ministre Abdou Karim Fofana, Khadim Dia adoubent l’initiative qui sillonnera le rond -point Dabakh Malick, la mosquée du Point E, la piscine Olympique et le Canal 4 avec comme point d’orgue Fann-Hock où est prévu la rupture du jeûne en communion avec les populations de Dakar.



Cette caravane boucle une semaine d’actions de terrain menées par le coordonnateur Bouna Kanté qui rassure le candidat Amadou Bâ par « une victoire dès le premier tour au vu des engagements des Dakarois rencontrés et sensibilisés sur la maturité, la pondération, la retenue et la maîtrise des mécanismes de l’Etat par celui que Benno Bokk Yaakar a choisi pour porter ses couleurs et maintenir le Sénégal comme locomotive de l’émergence en Afrique de l'Ouest ».