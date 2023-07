Fanta Sall remobilise ses militants derrière Macky Sall aprés sa déclaration de surseoir à sa candidature

L’honorable député Fanta Sall a tenu une réunion avec ses militants et sympathisants suite à la décision du Président Macky Sall de ne pas se présenter pour un troisième mandat. A cet effet, elle a convié ce mardi 04 juillet ses militants des neufs communes du département de koungheul afin d’échanger avec eux sur la conduite à tenir. Elle compte aussi entamer une tournée départementale pour renforcer sa base électorale et se projeter vers les échéances futures sous les couleurs de l’APR.





La rencontre tenue à la devanture de sa maison a sans doute permis à ses troupes de réaffirmer leurs engagements à ses côtés. Ainsi dans les différentes interventions, on note un engagement sans faille de ces derniers envers la parlementaire. » Nous avons conscience du travail que Fanta Sall mène dans le département. C’est pour cette raison que nous lui adressons nos félicitations » ont-ils déclaré. En outre, ils en ont profité pour brandir un chapelet de doléances sous l’attention de leur leader Fanta.





Dans cette lancée, l’emploi des jeunes, l’extension de l’eau dans les villages, le financement des femmes et la nécessité pour Fanta de descendre à la base etc sont les points phares que les militants ont développé. Sur le discours de renonciation de candidature du Président Macky Sall, ils se disent plus que prêts à accompagner l’honorable Fanta Sall au sein de la mouvance Présidentielle. » Nous suivrons Fanta dans toutes les décisions qu’elle prendra et sans équivoque » lancent ils.





Le staff de la représente des koungheulois à l’hémicycle s’est permis de rappeler l’urgence de se remobiliser davantage. Et ce pour défendre le bilan du Président Sall. De Moutarou Diallo à Cheikh Ndam Ndiaye en passant par Mamadou Diop et Mamadou Sadio Barry, le discours est unique Fanta est la meilleure représente du peuple. De par ses plaidoiries et ses actions sociales, citoyennes et de développement. » Sans un budget, elle a réussi à poser des actes salutaires pour le grand bonheur des populations du département » ont-ils témoigné.





Dans son discours plein d’émotion, l’honorable député Fanta s’est réjouit de la forte mobilisation de ses militants. Elle se dit satisfaite de cette marque de confiance et promet de continuer à servir la population du département de koungheul. Concernant la décision de Macky Sall de ne pas se présenter en 2024, elle s’engage à rester du côté de ce dernier jusqu’à la victoire de la mouvance. » C’est une décision difficile certes, mais nous allons la suivre car ça reflète l’homme d’Etat qu’est le Président Macky Sall » a t’elle laissé entendre.