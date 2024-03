Fatick : Mame Boye Diao s'engage à faire de la région un pôle économique et touristique majeur pour l'emploi des jeunes

Lors de son meeting à Fatick, le candidat à l'élection présidentielle Mame Boye Diao promet de transformer Fatick en un pôle économique et touristique majeur offrant ainsi des opportunités d'emploi aux jeunes de la région.



Selon lui, "Fatick est une région très belle et possède un potentiel exceptionnel en matière d'agriculture et de tourisme".



"Connaissant les localités de Toubacouta, Palmarin, Samba Dia si le tourisme était bien développé, cela aurait pu résoudre le problème du chômage. Aucun jeune n'aurait eu à quitter la région pour aller travailler ailleurs", a-t-il souligné.



C'est pour cette raison, dit-t-il, que "nous allons nouer avec vous un pacte sérieux afin de résoudre ces problèmes."



Dans la foulée, il promet qu'il prendra un engagement ferme pour que Fatick puisse bénéficier de toutes les opportunités.



"Lorsque je serai élu, Fatick bénéficiera de toutes les opportunités en ce qui concerne l'emploi des jeunes, leur insertion et leur formation...", a-t-il lancé à la jeunesse venue l'accueillir.