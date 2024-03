Fatick-Thérèse Faye Diouf à Amadou Ba : «On va vous élire pour la continuité »

La campagne électorale du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) bat son plein au centre du pays. Après Guinguinéo, Gossas, Diourbel, Bambey et Niakhar, c’est au tour de Fatick de recevoir l’ancien Premier ministre.



Ici,dans le royaume d’enfance de son mentor, Amadou Ba a été accueilli en grande pompe et avec tous les honneurs par les responsables politiques de BBY. Une forte mobilisation des populations qui démontre l’engagement, la détermination mais surtout la ferme volonté de tous de faire de leur candidat le 5ème Président de la République du Sénégal.



La cité de Mame Mindis est fière de son fils, Macky Sall. Elle l’est tout autant pour celui qu’il a choisi parmi tous les postulants à la candidature du Benno, Amadou Ba.



«Une opposition qui manipule »



Ainsi, après cet accueil chaleureux, un méga meeting s’est tenu à l’esplanade de Fatick, en face de la mairie. Cette rencontre politique à l’allure d’une fête, a noté la présence de tous les responsables, à savoir le maire Matar Bâ, le ministre Cheikh Kanté, la ministre Thérèse Faye Diouf, l’ancien ministre Moïse Sarr, entre autres.



Sur place, Thérèse Faye Diouf a indiqué pourquoi Fatick a décidé de soutenir Amadou Ba ? «Le dimanche, on va vous élire Incha'Allah. Nous allons voter pour la continuité », a promis l’édile de Ndiarère, qui signale qu’ils ont en face d’eux « une opposition qui manipule ».



Le candidat coalition présidentielle, après avoir rendu un hommage mérité au Président Macky Sall et à la Première dame, s’est réjoui de l’accueil qui lui a été réservé par ses camarades. Il a également profité de l’occasion pour dévoiler son programme au profit des jeunes et pour la fertilité du sol, qui a atteint un degré de salinisation.