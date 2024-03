Faux communiqué attribué au comité directeur du PDS : Karim Wade annonce une plainte contre Amadou Ba et Madiambal Diagne

La guerre est devenue ouverte entre Karim Wade et le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Après avoir accusé ce dernier des faits de corruption ayant conduit à son élimination de la course à la présidentielle, Amadou Ba est tenu pour responsable des "fausses informations" qui circulent à propos du soutien du PDS.





A travers un post sur X, Karim Wade affirme que "le candidat Amadou Ba, avec la complicité du journaliste affairiste Madiambal Diagne du « Quotidien », verse maintenant dans le faux et l’usage de faux en brandissant un document qui émanerait d’un Comité Directeur du PDS et selon lequel notre parti et plusieurs de ses fédérations soutiendraient Amadou Ba". "Il s’agit là d’une information fausse et mensongère", a-t-il martelé.





M. Wade estime que "Amadou Ba est aux abois" et qu'il "se livre à une tentative désespérée car il sait qu’il a déjà perdu l’élection tellement il est impopulaire et rejeté par la grande majorité des Sénégalais".





Poursuivant, le candidat recalé affirme que "le PDS et ses militants ne seront pas son prétexte pour justifier le vol de l’élection et la confiscation de la volonté populaire". D'après Karim Wade, il n'existe pas de dissensions quant à la décision de soutenir le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la présidentielle de ce 24 mars.