Félix Antoine Abdoulaye DIOME : un exemple de fidélité et de courage ! (Par Ibrahima Baba SALL)

A l'occasion de la plénière sur le vote du projet de loi N°12/2023 modifiant la loi N°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral et en application des mesures prises lors du Dialogue national dans sa composante politique pour la réhabilitation de candidats frappés d'inéligibilité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur Antoine Félix Abdoulaye DIOME a encore une fois fait étalage de sa compétence, son engagement, sa loyauté envers le Président Macky SALL.





En technicien averti du droit, il a répondu avec toute la science mais aussi avec la lucidité et la fermeté requises aux différentes interpellations de nos collègues parlementaires.





Mais ceci n’a rien d’étonnant pour quelqu’un qui connait la personne.