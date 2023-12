Femmes transformatrices de poissons, pêcheurs, tailleurs : Alioune Sarr annonce une grande révolution

Le candidat Alioune Sarr promet de révolutionner certains secteurs clés d’activités génératrices de revenus. Pour ce faire, il a préconisé la création d’une banque nationale de développement chargée d’orienter les capitaux vers les secteurs prioritaires.





Il compte aussi s’attaquer à l’équation d’écoulement des produits halieutiques notamment ceux issus de la transformation notamment pour les femmes du Marché Khelcom de Joal. Par conséquent, il a annoncé la création d’un fonds de roulement, des investissements massifs pour la construction des infrastructures de stockage et de transformation.





« Le problème de la commercialisation de nos poissons séchés, où nos clients de la sous-région viennent nous imposer des prix de vente à perte, parce que nous n’avons pas de fonds de roulement ou pour nos investissements dans la transformation, le stockage et la logistique pour la livraison dans la sous-région », a regretté le candidat à la présidentielle de février 2023.





S’y ajoute, la banque qui sera créée servira à accompagner l’essor des entreprises, de nos artisans et de corps de métiers dépositaires de talent comme le tailleur Cheikh Bamba à Dakar. Ce dernier comme d’autres doivent être soutenus afin de confectionner des tenues pour les Chef d’Etat de la sous-région.





« Il n’y a aucun accompagnement de notre diplomatie pour leur expansion dans les pays de la sous-région, en particulier au Nigeria, le plus grand marché de la CDEAO », a constaté le candidat de la Coalition Alioune Président en 2024 (CAP-2024) qui a promis, une fois élu, de « créer une puissante banque nationale de développement, où nos ressources tirées de nos hydrocarbures (600 Milliards par an) seront logées en priorité. Cette banque sera chargée d’orienter des capitaux vers les secteurs prioritaires pour notre souveraineté alimentaire, industrielle et pour notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Nous appliquerons les conditions préférentielles de crédit à nos PME et à notre secteur privé national, notamment les jeunes entrepreneurs ».





Le Président Alioune Sarr érige aussi au rang des priorités, la promotion des exportations et l’aménagement de parcs logistiques au profit des entreprises qui seront de facto à niveau de pouvoir gagner de nouveaux marchés à l’extérieur. « Notre diplomatie sera davantage économique et réorientée vers la promotion des investissements vers le Sénégal et de nos exportations vers les marchés des pays couverts par nos ambassades », a révélé Alioune Sarr qui a ajouté : « dans chaque grand marché d’exportation pour nos entreprises, sera créée une maison des entreprises et des Sénégalais de l’extérieur, lieu de promotion et de développement pour nos entreprises, pour le tourisme et de promotion de notre culture à l’extérieur ».





Pour tirer la pêche des eaux troubles, Alioune Sarr va revoir les accords de pêche. D’autant plus que 600.000 pêcheurs du Sénégal rapportent la chute des prises et des débarquements à Guet-Ndar, Cayar, Fass-Boye, Joal, Mbour.