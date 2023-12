[Document] Fiches de parrainage de Ousmane Sonko : La DGE campe sur sa position du 20 octobre

Ayib Daffé, mandataire du candidat, Ousmane Sonko, et Me Ciré Clédor Ly, avocat de ce dernier, se sont rendus en vain à la Direction Générale des Élections (DGE) pour recueillir des fiches de parrainage du leader de la coalition Sonko2024. Après la décision du Tribunal de Dakar, qui a ordonné le 14 décembre, la réintégration de M. Sonko sur le fichier électoral, ceux-ci pensaient bien obtenir gain de cause, mais c’est sans compter sur l’intransigeance de l’administration électorale.





Le ministère de l’Intérieur, en effet, campe, sur le communiqué publié le 20 octobre, après la décision du tribunal de Ziguinchor annulant la radiation de Ousmane Sonko. Sur ce document, on peut lire : “. Le tribunal (NDLR : de Ziguinchor)), dans son ordonnance n°01 du 12 octobre 2023, a demandé sa réintégration. Sur cette question, il y a lieu de préciser qu'il n'y a pas encore de décision définitive, l'Etat du Sénégal ayant décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui. Par conséquent, le dossier suit toujours son cours judiciaire. Au terme dudit processus, l'Etat du Sénégal se conformera à la décision rendue comme il l'a toujours fait. Dès lors, il y a lieu d'éviter d'installer toute polémique tendant à faire croire que la Direction générale des Elections a violé la loi dans le cas d'espèce”.