Fin de la diète de Sonko : Le rôle décisif de Serigne Mountakha Mbacké

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, a "suspendu" samedi sa grève de la faim entamée depuis plus d'un mois.



On en sait un peu plus sur les raisons de cette décision et notamment le rôle décisif de Serigne Mountakha Mbacké.



M. Sonko "a accédé à la demande du khalife" général Serigne Mountakha Mbacké, le Khalife général des mourides, a affirmé samedi à l'AFP un membre de son entourage. Le 22 août, le khalife des mourides avait reçu à Touba une délégation de la coalition Yewwi Askan Wi à laquelle appartient M. Sonko.



Il lui avait demandé de transmettre à l'opposant un appel pour qu'il recommence à s'alimenter, avait indiqué à l'AFP une membre de cette délégation.



Plusieurs appels, émanant notamment de chefs religieux très influents au Sénégal, pays majoritairement musulman où ils mènent souvent des médiations politiques, ont été ces derniers jours lancés pour que M. Sonko arrête sa grève de la faim.



Un autre avocat de M. Sonko, Ciré Clédor Ly, a cité à l'AFP "deux raisons" expliquant la décision de son client.



"Il ne pouvait pas rester insensible à l’appel de millions de personnes que cette suspension soulage". En outre, "il n'a jamais été dans une tendance suicidaire, il ne fallait pas qu'il épuise ses organes vitaux. Il était donc indiqué qu'il suspende" sa grève de la faim, a dit Me Ly à l'AFP.