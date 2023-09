Fin de la grève de la faim de Sonko : Les leaders de YAW soulignent le rôle de Serigne Mountakha

Une forte délégation de la coalition Yewwi Askan Wi a été reçue ce samedi vers 18h par le khalife général des mourides. Déthié Fall, Habib Sy, Aïda Mbodj, Malick Gackou , Elhadji Malick Ndiaye, entre autres leaders, ont effectué leur visite pré-Magal. Le cas Ousmane Sonko était au cœur de leur audience avec Serigne Mountakha Mbacké.



"Nous avons apporté à Serigne Mountakha les hommages, les salutations et les ziar respectueux de son fils le président Ousmane Sonko. Parce que quand il a entamé sa grève de la faim, nous étions venus ici en délégation pour lui demander de faire une recommandation à notre frère et ami Ousmane Sonko pour qu'il mette fin à sa diète", a déclaré Habib Sy devant la presse.



Le porte-parole de Yaw est revenu sur les circonstances dans lesquelles le maire de Ziguinchor a suspendu sa grève de la faim.



"Le khalife nous a transmis un message et nous sommes partis pour voir Ousmane Sonko en délégation ( Aïda Mbodj et moi) sur ordre de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous ne l'avons pas trouvé en état de pouvoir nous entendre. Mais quand il a repris, hier, ses esprits, Ousmane Sonko était très content de savoir que nous étions là pour lui transmettre le message du khalife", révèle Habib Sy.



Le leader de Pastef a transmis un message à son tour à Serigne Mountakha. Ousmane Sonko a exprimé sa satisfaction à l'endroit du patriarche de Darou Miname d'après M.Sy.



"Serigne Mountakha a remercié Dieu lorsqu'il a été informé de la décision prise par Ousmane Sonko"



"Ousmane Sonko nous a demandé de dire au khalife qu'il est au courant du message qu’il lui a transmis et qu'il en est très content et très fier. Et il a décidé de suspendre sa grève de la faim. Nous sommes venus le rapporter à Serigne Mountakha.Le khalife général des mourides a remercié Dieu en disant “Alhamdoulilah” quand on lui a informé de la décision prise par Ousmane Sonko. Serigne Mountakha nous a promis qu'il a entrepris d'autres actions pour que la paix règne définitivement au Sénégal", rapporte Habib Sy.