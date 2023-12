Financement de Sonko par des lobbies : Le président de la commission des lois évoque une autosaisine de l’Assemblée

Les accusations que Matar Diop porte sur le leader de Pastef alimentent les débats de toutes parts. Selon le député de BBY, Ousmane Sonko aurait reçu des fonds en guise de financement qatarien, en contrepartie d’une promesse de revenir sur les contrats pétroliers signés par le Sénégal en cas d'élection à la présidentielle. Des accusations qu'il ne compte pas retirer d'ailleurs, puisque le parlementaire exige de la lumière. Interpellé à jouer sa partition, le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale s'est prononcé sur l'affaire. Moussa Diakhaté annonce la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour tirer l'affaire au clair dans l'ordre du possible.





« Il y a une possibilité de s'autosaisir. Tout dépend de la volonté du député. En tout cas en son article 48 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député peut s'il le désire saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une enquête parlementaire. Si tel est le cas, le bureau de l'Assemblée nationale saisit la conférence des présidents qui statuent sur le cas qui pourrait éventuellement saisir la commission compétente et s'agissant d'argent sur le cas d'espèce, ce serait certainement la commission des finances qui se réunit pour travailler et faire une résolution. Donc je confirme oui. L'Assemblée nationale pourrait bel et bien s'autosaisir dans ce cas », affirme-t-il sur Rfm.