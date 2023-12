Financement de Sonko par des lobbies : Son accusateur revient à la charge et se dit prêt à répondre devant la justice

Les fonds occultes qu'aurait reçus Ousmane Sonko suscitent une vive polémique sur la toile. En effet, sur les sondes de la Rfm, Matar Diop, le député de BBY qui a porté l'accusation revient à la charge. Le parlementaire de BBY ne recule pas devant ses accusations.





«Les propos que j'avais tenus lors des plénières à l'Assemblée nationale, je les confirme aujourd’hui. Je n’ai peur de rien. Je ne recule devant rien et je ne change une virgule dans mes propos. Tout le monde se posait des questions sur la façon dont fonctionnait Ousmane Sonko parce qu'il avait à peu près un train de vie de 50 millions par mois avec des gardes du corps, des véhicules très luxes. Je vous ai dit que j'ai mes sources et preuves que je ne vais pas dévoiler à travers des radios comme ça. J'ai lancé mes propos, maintenant si les membres de Pastef veulent quelque chose de claire,ils n'ont qu' à me convoquer avec leur leader Ousmane Sonko et on va débattre autour d'un plateau »,confie le député sur Rfm.





Le parlementaire se dit prêt à déférer à une éventuelle convocation de la justice pour donner ses preuves,si toutefois le procureur décide de s’autosaisir. Selon lui, cette affaire mériterait une enquête parlementaire et judiciaire pour clarifier les choses.





« Je suis prêt à répondre devant la justice si le procureur s'auto saisisse et là j’apporterai toutes mes preuves. Comme ça les mensonges et les manipulations vont quitter le Sénégal car on a détruit la vie d’Aliou Sall à travers les 400.000. Son image a été ternie. Tout Sénégalis que Aliou Sall traverse, automatiquement les réflexes vont vers les 400.000 et tout le monde sait que ce sont des mensonges »,soutient-il.