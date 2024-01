Fondation Cheikh Anta Diop : Amadou Bâ offre 10 millions F CFA

Le 29 décembre dernier, Cheikh Anta Diop, décédé le 7 février 1986, aurait fêté ses 100 ans. L’historien et homme politique sénégalais a été célébré au Sénégal et ailleurs. Le Premier ministre, Amadou Bâ, a présidé une cérémonie en ce sens, la semaine dernière. Et d’après Les Échos, le chef du gouvernement a offert à la fondation Cheikh Anta Diop 10 millions de francs CFA. Le journal souligne qu’il a fait ce geste « en tant qu’ancien étudiant de l’université» qui porte le nom de l’égyptologue.