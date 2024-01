Forum pour la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes : Eco Finance Entreprises a atteint ses objectifs à Dakar

Le forum international pour la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, qui s’est ouvert mardi, à Dakar, au Sénégal, a baissé ses rideaux. La cérémonie de clôture officielle de cette première édition a eu lieu ce jeudi 11 janvier 2024, sous la présidence du représentant du Ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries du Sénégal, M. Mamadou Ba, et du Président Directeur Général (PDG) du Cabinet international Eco finance Entreprises, M. Djibril Barry. Elle a noté également la présence de M. Cheikh Ousseynou Mbaye, directeur de l'insertion professionnelle de FORCE-N ; de Mme Khourédia Ndiaye, directrice du partenariat et de la promotion de l’ANPEJ ; et de M. Mamadou Mactar Gaye, président de la Chambre de commerce Sénégalo-iranienne.









Trois journées d’échanges, de partenariat et de développement d’affaires





Après trois jours riches d’échanges, de partages, de partenariats et de développement de relations d’affaires à travers des panels, des conférences, des masters class, des rencontres Be to Be, des ateliers, des entretiens, des expositions-ventes, entres autres, la première édition du forum international pour la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes s’est clôturée en apothéose. Les objectifs visés ont été atteints, selon son organisateur.





« Le cabinet international Eco finance Entreprises a atteint ses objectifs par rapport à cet événement. Nous avons, pendant trois jours, permis à des exposants de présenter leurs produits, leurs services, de mettre en valeur leurs savoir-faire, leurs expertises, et de rencontrer beaucoup de visiteurs, beaucoup de chefs d’entreprises, beaucoup de jeunes, beaucoup de partenaires et clients potentiels pour pouvoir tirer toutes les opportunités de leurs côtés par rapport à cet événement qui leur ait dédié », a souligné M. Djibril Barry, PDG du cabinet international Eco Finance Entreprises ; après avoir remercié chaleureusement tous les partenaires, notamment le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries du Sénégal qui a bien voulu être le partenaire officiel de cette première édition, ainsi que les exposants et les participants.





L’organisateur du gala des 100 entreprises les plus dynamiques d’Afrique ajoute que ce forum a aussi permis de tenir beaucoup de rencontres Be to Be à travers la bourse de partenariat d’affaires, qui est une innovation de taille. La tenue également de panels, de conférences, d’ateliers, a permis de recevoir d’éminentes personnalités, de professeurs d’universités, des chefs d’entreprises, des experts, entre autres, pour échanger avec les participants, notamment les jeunes étudiants et porteurs de projets.





Les Etats africains invités à développer encore des actions et accompagner davantage les jeunes





Ainsi, le patron du cabinet ECOFIE a lancé un appel à l’Etat du Sénégal ainsi que les autres du continent noir, pour développer encore beaucoup d’actions et accompagner davantage les jeunes et les femmes, les entrepreneurs et les entreprises pour plus d’opportunités en matière d’insertion professionnelle, de relation d’affaires et de développement de business.





Pour finir, M. Djibril Barry, qui estime que ce genre de rencontre doit être perpétué dans le temps, a donné rendez-vous aux uns et aux autres pour d’autres aventures au profit des jeunes et des femmes, sans oublier les entreprises.





« Le forum a permis au Ministère de vulgariser la politique et stratégie d’industrialisation du Sénégal et partager les projets phares du PSE »





M. Mamadou Ba, venu représenter le Ministre Moustapha Diop, a tenu à remercier le cabinet international Eco Finance Entreprises pour avoir associé le Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries à cette première édition du forum international pour la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour lui, ces trois jours de rencontre ont permis au Ministère d’animer deux panels au cours desquels ses équipes ont pu vulgariser la politique et stratégie d’industrialisation du Sénégal et partager les projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE). Il s’agit des projets des agropoles, des plateformes industrielles, le pari industriel et le hub minier.





« L’initiative a permis aux jeunes de pouvoir interagir avec les dispositifs d’insertion et d’accompagnement »





L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ) a grandement contribué à la réussite de cette première édition du forum, en tant que structure étatique d’insertion professionnelle et d’accompagnement des jeunes et partenaire de cet événement. Selon Mme Khourédia Ndiaye, directrice du partenariat et la promotion de l’ANPEJ, cette première édition a été un succès. « En tant que service public en charge des questions relatives à l’insertion, à l’employabilité et à l’accompagnement des entrepreneurs et face au défi de la migration irrégulière, nous ne pouvons que magnifier l’organisation de ce forum qui fût un succès au point de vue du contenu mais aussi de l’organisation », a-t-elle soutenu.





A ce titre, la représentante du Directeur général Tamsir Faye a remercié l’organisateur pour avoir associé l’ANPEJ à son initiative. Laquelle, selon elle, a permis aux jeunes de pouvoir interagir avec les dispositifs d’insertion et d’accompagnement des entrepreneurs et d’échanger avec les experts qui ont animés les différents panels qui portent sur des thématiques qui interpellent la jeunesse sénégalaise, à savoir : la digitalisation, les femmes dans les TIC, entre autres.





Le cabinet Eco Finance Entreprises inviter à organiser ce genre de forum un partout en Afrique





La Chambre de commerce sénégalo-iranienne a participé à cette première édition du forum, en tant que partenaire. Selon son président, Pr Mamadou Mactar Gaye, le PDG du cabinet Eco Finance Entreprises a déclenché une dynamique unitaire au profit des jeunes et des femmes. « Nous avons eu une sorte de dynamique unitaire qui nous a permis aujourd’hui, en jonction de nos actions, de nos activités, de permettre à deux couches de la société qui sont extrêmement importantes et sans elles, la société ne marchera pas, c’est la jeunesse et les femmes », a souligné Pr Gaye. Avant d’exhorter M. Djibril Barry à organiser ce genre de forum un partout en Afrique, notamment au Sénégal et dans toutes les régions.





« M. Barry a semé une graine et il appartient à tout le monde d’y prendre soin »





Le forum international pour la formation, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes doit également son succès à l’engagement d’un autre acteur non moins important. Il s’agit du programme FORCE-N (Formation ouverte pour le renforcement des compétences pour l’emploi et l’entrepreneuriat dans le numérique), qui est une initiative de l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex-UVS). Mais, de l’avis de M. Cheikh Ousseynou Mbaye, chargé d’insertion professionnelle dudit programme, M. Barry a semé une graine et il appartient maintenant à tout le monde d’y prendre soin.





A l’en croire, chaque acteur doit apporter sa part à l’édifice. D’où la participation de FORCE-N à cette première édition qui, pour M. Mbaye, d’une importance capitale qui a permis de connecter les jeunes avec les entreprises et d’essayer d’apporter des éléments de réponses à la question de l’emploi des jeunes.





Plusieurs entreprises ont découvert l’expérience





Ce premier forum a également noté la participation de plusieurs entreprises sénégalaises et d’ailleurs, notamment SAS Sénégal (O&G Staffing Solutions) et CS Global Business. La première s’active dans l’ingénierie et les solutions de ressources humaines. La seconde, quant à elle, commercialise des produits informatiques, depuis plus de 15 ans sur le marché sénégalais. Selon elles, ce forum doit être pérennisé non seulement au profit des jeunes mais surtout les entreprises.