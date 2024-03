[Programme] Franc CFA, Pont Faidherbe… Cinq choses à retenir du programme de Idrissa Seck

Seneweb passe en revue les programmes des 19 candidats en lice pour la Présidentielle du 24 mars 2024. Voici les 5 propositions qui ont retenu notre attention dans le programme de Idrissa Seck, candidat de la coalition Idy 2024.



1. Le Sénégal et le Franc CFA



Pour Idrissa Seck, le Sénégal ne doit pas quitter unilatéralement le Franc CFA. Cependant, il propose de faire d'une monnaie de la CEDEAO l'alternative du FCFA. "S’abstenir d’un retrait unilatéral du Sénégal du franc CFA" et "faire de la monnaie commune de la CEDEAO l’alternative exclusive au dépérissement organique du franc CFA", propose Idrissa Seck dans son programme.



2. Diaspora



Dans son programme, Idrissa Seck propose, pour la Diaspora, d'"autoriser d’importation des véhicules ayant la visite technique du pays de provenance et une contre visite du Sénégal", mais aussi d'"utiliser des actifs et retraités de la Diaspora pour la formation des jeunes au Sénégal" et "diligenter le renouvellement des papiers avec une application pour des procédures en ligne".



3. Dédoublement du Pont Faidherbe de Saint-Louis



L'autre point qui a retenu notre attention dans le programme d'Idrissa Seck, c'est sa proposition pour la ville de Saint-Louis. A sa proposition 188, le leader de Rewmi promet que s'il est élu président, il va effectuer le "dédoublement du pont Faidherbe de Saint-Louis". Va-t-il créer un nouveau pont ou un 2e pont à côté du pont Faidherbe ? "Idy" ne donne pas plus de détails.



4. Service militaire obligatoire



Si Idrissa Seck devient président au soir du 24 mars, tous les Sénégalais seront obligés de faire un service militaire. C'est ce que le leader de Idy2024 a annoncé dans son programme.



5. Nomination de DG par appel à candidature



Les nominations basées sur le militantisme pourraient changer, si Idrissa Seck est élu président. Il promet en effet, dans son programme, de "nommer les directeurs généraux de certaines agences et sociétés nationales par appel à candidature".