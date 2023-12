France / Présidentielle 2024 : Des membres de la diaspora casamançaise et du Sénégal oriental se mobilisent pour Amadou Ba

La diaspora casamançaise et du Sénégal oriental se mobilise pour l’élection de Amadou Ba. En marge de la visite du Premier ministre et candidat de la coalition BBY, la Convergence des jeunes et cadres de la diaspora casamançaise et du Sénégal oriental s’est illustrée lors du meeting tenu samedi en banlieue parisienne.





Avec une forte mobilisation et des membres établis dans plusieurs pays en Europe, ce mouvement politique entend jouer pleinement sa partition pour l’élection de l’actuel premier ministre à la présidence de la République.





Le président du mouvement Ibrahim Fara Ndiaye, un militant de l’Alliance pour la République (APR), compte avec ces jeunes cadres, faire le tour de l’Europe pour battre le rappel des troupes.