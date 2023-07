Fronde au PS : "L'IRAS n'est pas reconnue par le parti", selon Aminata Mbengue Ndiaye

À travers une note rendue publique ce mardi soir, la secrétaire générale nationale du Parti socialiste (PS) dit avoir constaté "à plusieurs reprises qu'une organisation dénommée lRAS [Initiative - Réflexion - Action socialiste, NDLR] communique publiquement sur toutes les questions politiques relevant de la compétence des instances régulières" de sa formation politique.







Mais elle tient à préciser, à l'attention de tous les militants, de l'ensemble de la presse et de l'opinion publique nationale que Iadite organisation "n'est pas reconnue par le Parti socialiste et ne fait pas non plus partie de ses structures".

Par conséquent, "elle n'est donc pas habilitée à parler au nom du Parti socialiste et de ses instances régulières".





À ce titre, conclut Aminata Mbengue Ndiaye, "toute prise de position, déclaration ou communiqué émanant de cette organisation n'engage que ses auteurs et non pas le Parti socialiste".





Pour rappel, au lendemain de la réunion du Secrétariat exécutif national (SEN) du PS qui a manifesté son ancrage dans Benno, occultant même la question d’une possible candidature socialiste, l'IRAS était montée au créneau pour fustiger cette attitude.





«De quel droit et de quelle légitimité six membres du SEN peuvent-ils se prévaloir et s’arroger les prérogatives des instances du parti et donner "carte blanche" à la secrétaire générale intérimaire pour décider d’éteindre pour cinq ans encore notre parti en le privant d’une candidature ?», avait fulminé l'IRAS à travers un communiqué transmis à Seneweb.