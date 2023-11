Gestion des fonds : la nouvelle méthode de Pastef

Kopar Express était l’outil privilégié de Pastef pour recueillir les fruits de ses retentissantes campagnes de levée de fonds. Les activités de la plateforme étant interdites à cause de soupçons de financement occultes, les patriotes pouvaient se rabattre sur leurs comptes bancaires. Mais ceux-ci ont été gelés avec la dissolution de leur parti.



Pour continuer de recueillir des fonds et financer leurs activités, les Patriotes ont trouvé une parade : la vente des bracelets colorés Pastef et une gestion décentralisée de l'argent collecté.



Selon Source A, qui donne l’information, la formation dirigée par Ousmane Sonko a mis à la disposition de chacun de ses responsables un lot des bracelets vendus à 1000 francs CFA l’unité. À charge pour lui d’écouler son stock et de verser le produit de la vente au niveau des comités locaux, qui sont devenus ordonnateurs de dépenses.



Le journal indique que les fonds permettent en ce moment de supporter deux postes : soutenir les militants du parti emprisonnés et financer les activités liées aux opérations de parrainage, notamment.