Gestion des Inondations à Fatick : Le Maire Mactar Ba et le DG de l’ONAS, Mamadou Mamour Diallo, se félicitent de l’efficacité des mesures conservatoires

La ville de Fatick avait connu des inondations sans précédent en 2022. Cette cité où le Président de la République, son Excellence, Macky Sall a vu le jour renvoie une autre image malgré les fortes pluies enregistrées en 2023. « Monsieur le Directeur Général de l’ONAS, Monsieur Mamadou Mamour Diallo ,j’ai mesuré votre engagement aux côtés du Président de la République. Nous avons aussi mesuré votre efficacité dans la prise en charge des préoccupations des populations. L’année dernière, nous avons connu des inondations. Cette année, malgré des pluies continues, la ville de Fatick n’est pas inondée », a laissé entendre le Maire de la ville Mactar Ba.