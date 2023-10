GMS décortique les raisons pour lesquelles on refuse de donner à Sonko ses fiches de parrainage

Ousmane Sonko hante-t-il le sommeil de Macky Sall et ses affidés ? Pour l'activiste Guy Marius Sagna, pas de doute.





Il assure : "Ousmane Sonko et PASTEF sont le spectre qui hante Macky et ses maîtres impérialistes. Voilà pourquoi, de manière décomplexée, ils viennent de refuser de donner à Sonko ses fiches de parrainage. Ce refus de donner ses fiches de parrainage à Ousmane Sonko est un banditisme d'État. L'État est pris en flagrant délit de délinquance. Oui ce refus est un délit".





Face à ce refus, il interpelle l'ordre des avocats, l'Union des magistrats du Sénégal et l'ordre des huissiers de justice à réagir.





"Macky Sall devrait méditer les propos suivants : "Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable." Or, PASTEF et Ousmane Sonko veulent une révolution pacifique et nous allons continuer à nous battre constitutionnellement pour la survenue de cette révolution pacifique en février 2024 en élisant Ousmane Sonko 5e président de la République du Sénégal.