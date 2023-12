GOUDIRY : Le secrétaire de la section communale PDS de Sinthiou Mamadou Boubou claque la porte

C'est après mûre réflexion, méditation et consultation de la base politique que le secrétaire général de la section communale PDS de Sinthiou Mamadou Boubo a décidé, avec effet immédiat, de démissionner du Parti démocratique sénégalais.





Abdoul Ly renonce ainsi à tous les postes électifs et autres responsabilités acquises sous la bannière du PDS. "Je démissionne de mon poste de secrétaire général de la section communale de Sinthiou Mamadou Boubou ainsi que de mon poste de secrétaire départemental chargé de l'organisation, de la mobilisation et de la propagande dans la fédération départementale de Goudiry", déclare le ci-devant responsable libéral de la localité.





Devant une foule inestimable acquise à sa cause, Abdoulaye Ly explique son départ du PDS : "Je le quitte après avoir perdu tout espoir quant à la ligne de conduite de ce parti et surtout face aux lobbies et autres pratiques tendant à saper le moral et les efforts des responsables à la base que nous sommes, et qui sont laissés à eux-mêmes, malgré les prouesses électorales qu’on a fini de réaliser dans nos bases."