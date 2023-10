GOUVERNEMENT AMADOU BA 2 : Les cadres de BBY de Thiès fort déçus

La ville de Thiès s’offusque de n’être pas bien servie dans le nouveau gouvernement où elle ne compte qu’un ministre délégué, Dr Pape Amadou Ndiaye (chemins de fer), excepté Dr Augustin Tine, le directeur de cabinet politique du président de la République qui ne fait pas partie du gouvernement, mais a rang de ministre d’État.





Toutefois, aux yeux des cadres de Benno Bokk Yaakaar à Thiès, «si on se place dans une perspective strictement politique, Macky Sall sait très bien ce qu'il fait en "privant" Thiès de ministres avec des portefeuilles pleins».





En effet, l’ancien ministre de l’Artisanat Pape Amadou Ndiaye, relégué au rang de ministre délégué auprès de…, a, selon certains responsables politiques de la mouvance présidentielle à Thiès, été «relégué au second plan». Ils pensent que «cette pédagogie du président Macky Sall découlerait de «l’incompétence, l’hypocrisie des leaders locaux (les lieutenants du président) qui passent le plus souvent de leur temps à se crêper le chignon».





Pour Édouard Latouffe, responsable politique Apr, «il est extrêmement dangereux d'exclure les cadres thiessois de l'attelage gouvernemental». Selon lui, «le Premier ministre Amadou Ba devrait prendre très au sérieux le cas clinique qu'est Thiès, sachant mieux que quiconque que l'Apr, à Thiès, est dans l'opposition. Le ‘’Mbourou AK Sow’’ n'a pas été concluant aux Locales. Aujourd'hui, les collectivités locales de la ville sont sous le contrôle politique de l'opposition radicale’’.





Il s'y ajoute, poursuit-il, que «Thiès compte six candidats à la prochaine Présidentielle. Si le seul ministre qui nous restait après le divorce d'avec le Rewmi est acheminé (ou presque) à la guillotine, nous pouvons alors en conclure que Thiès ne sera pas devant le guichet de la gare à la prochaine Présidentielle».





D’ores et déjà, «le repositionnement stratégique de Thiès dans l'espace d'exercice du pouvoir central sera alors hypothéqué».





Beaucoup de Thiessois pensent aussi que le président Macky Sall devrait « faire preuve d'une extrême prudence, Thiès étant un enjeu ». Édouard Latouffe, lui, remarque que « le gouvernement du PM Amadou Ba vient de faire fausse route si son objectif immédiat est de créer les conditions politiques d'une conservation du pouvoir en février prochain ». Et de se demander : « Comment peut-on décréter, de façon brutale et fatale, sans sommation préalable, l'exclusion des cadres thiessois du dispositif le plus élevé de décisions ? » « Quel crime a-t-on commis pour mériter d'être acheminés tout droit vers la guillotine ? ».





Comme lui, beaucoup de Thiessois pensent que « ceux qui ont menti au président Macky Sall, qui lui ont fait prendre des décisions sur la base de grilles d'appréciation, de renseignements et d'analyse désuètes, sont les premiers ennemis de l'Apr ».





Thiès pourra-t-elle laver un tel affront ? La capitale du Rail sera-t-elle effacée de la carte politique du Sénégal ? Le Fouta, par exemple, représente-t-il plus d'enjeux ?