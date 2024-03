Gouvernement : les leçons de Macky Sall aux entrants

À chaque mise en place d’un nouvel attelage, le Président Macky Sall fixe, à l’attention surtout des entrants, le cadre et les règles de fonctionnement du gouvernement. Celui monté le 8 mars ne fait pas exception. «La nouvelle équipe autour du nouveau Premier ministre, Me Sidiki Kaba, a reçu hier [mercredi] sa leçon inaugurale pour son premier Conseil des ministres», rapporte Le Témoin de ce jeudi.



À la baguette, naturellement, le chef de l’État. Au menu, après les félicitations et les encouragements aux nouvelles têtes, certains principes qui doivent guider l’action gouvernementale. «Macky Sall a rappelé aux ministres l’importance institutionnelle du gouvernement, son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique de la Nation qu’il a déterminée», détaille le journal.



Le Témoin de poursuivre : «En outre, le chef de l’État a rappelé aux ministres le caractère collégial et solidaire de l’institution gouvernementale avant de les inviter à cultiver, à chaque instant, les valeurs de la République, dont la loyauté reste le fondement.»