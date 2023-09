Gouvernement : Macky Sall fixe la date du remaniement

Le Président Macky Sall va procéder au remaniement du gouvernement. Il l’a annoncé ce mercredi en Conseil des ministres. D’après L’Observateur, qui donne l’information, le chef de l’État a précisé qu’il formera le nouvel attelage avant son départ pour New York et l’Assemblée générale des Nations unies (17-23 septembre). «Si l’agenda du Président n’est pas bousculé par un imprévu, le remaniement devrait intervenir au plus tard samedi prochain», avance le journal.



La formation du nouveau gouvernement intervient après la désignation de Amadou Ba pour porter les couleurs de Bennoo Bokk Yaakaar lors de la prochaine présidentielle. Elle sera l’occasion de désigner des titulaires aux ministères des Sports, de l’Élevage et de l’Agriculture. Le Premier ministre assure l’intérim dans ces départements depuis les démissions de leurs ex-occupants.



Le remaniement annoncé devrait aussi mettre fin au suspense à propos du sort du chef du gouvernement. Va-t-il rester en poste ou sera-t-il déchargé afin de lui permettre de se consacrer exclusivement à sa candidature ? Les avis sont partagés.



Les uns estiment que Amadou Ba doit quitter son poste et mettre toute son énergie dans la si exigeante course pour le Palais. D’autres croient savoir que la meilleure option pour le Premier ministre est de garder son fauteuil. Ainsi, défendent les partisans de cette option, il pourra maintenir la dynamique gouvernementale sur la dernière ligne droite du magistère de Macky Sall et rester sous la lumière qu’offre sa position, notamment lors des Conseils des ministres délocalisés programmés pour les mois prochain.