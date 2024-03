Gouvernement : Me Sidiki Kaba nommé Premier ministre

Comme annoncé un peu plus tôt, le président de la République, Macky Sall, a dissous le Gouvernement à l'issue de la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi.



Selon la Rts qui confirme l'information, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Sidki Kaba qui est nommé Premier ministre en remplacement de Amadou Ba.



Nous y reviendrons