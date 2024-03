Grand Yoff, Hlm Grand Yoff, Arafat : Les jeunes de Benno Bokk Yaakar intensifient la pêche aux voix

Nous sommes dans la dernière ligne droite. Toutes les formations politiques abattent leurs dernières cartes. Hier, les rues de Grand Yoff, d' Arafat et des Hlm Grand Yoff ont vibré au rythme de la marche de la Jeunesse de Benno Bokk Yaakar (Bby) de Grand-Yoff. Des femmes, des hommes, et des jeunes distribuaient çà et là des bulletins de Amadou Ba. Ils mettaient en avant les atouts de leur candidat qui a de l’expérience. Ils sont confiants quant à leur victoire dès le premier tour. Du moins, c’est ce que d’aucuns soutiennent. Ils ont investi Grand-Yoff car c’est un bastion un bastion électoral important. C’est pour cette raison qu’ils ont misé sur les visites de proximité et les caravanes pour convaincre les populations à choisir leur candidat qui a été ancien premier Ministre. « Nous sommes là pour aller de l’avant. Nous avons un bon candidat. Il nous reste à mobiliser les citoyens », a lancé Mayacine Niass est un des coordonnateurs de la jeune de l’Apr, de Grand Yoff.







Aujourd’hui, ces derniers réfutent l’idée selon laquelle, Grand Yoff est le fief de la coalition Taxawu Sénégal dirigée par Khalipha Ababacar Sall. C’est le cas de Lamine Lo. Selon lui, la coalition Bby est très forte dans la commune. La preuve, elle a remporté la présidentielle de 2019 à Grand Yoff.