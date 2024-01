Grand Yoff : Mamadou Sidibé mobilise les troupes pour la victoire du candidat, Amadou Ba

Le Président du " MOUVEMENT AND NAATAL SUÑU ASKAN -MANA", Mamadou Sidibé par ailleurs recteur de l'Université de Matam a réussi le pari de la mobilisation lors de la cérémonie de lancement de son mouvement. C’était le samedi 30 décembre à Grand Yoff. Les populations ont répondu massivement à son appel. Les militants et sympathisants ont répondu présents à son appel à la mobilisation. Tous ont promis d’œuvrer pour la victoire du candidat Amadou Ba, le 25 février 2024.



Le Professeur Mamadou Sidibé va prendre son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des militants et d’autres responsables. Il travaillera d’arrache-pied pour une unité d’action, condition sine quoi none pour une victoire au soir du 25 février 2024. C’est pour cela, qu'il a invité tous les responsables à œuvrer à dissiper les incompréhensions.



"Je rends un vibrant hommage aux militants et sympathisants de la coalition Benno Book Yakaar. Ce soir, nous sommes réunis ici pour le lancement de notre mouvement dont le but est d'élire notre candidat Amadou Ba au premier tour. La naissance de ce mouvement nous permettra de relever beaucoup de défis afin de répondre aux attentes des populations de Khar Yallah. Ce rendez-vous est une occasion pour nous responsables de Benno dans la commune d’unir nos forces" a déclaré Mamadou Sidibé.



La cérémonie de lancement a été une occasion pour les représentants du candidat Amadou Bâ, notamment Cheikh Bakhoum entre autres qui ont pris tour à tour la parole d’inviter les jeunes à ne pas tomber dans le piège du populisme. Dans la foulée, les responsables politiques de la majorité présidentielle ont mis l'accent sur l'urgence de la continuité du Plan Sénégal Émergent (PSE).



Le Professeur Mamadou Sidibé s’est réjoui du succès de la rencontre qui s'est tenue dans une ferveur militante exceptionnelle. Il a remercié les populations de Grand Yoff pour la réussite de cette mobilisation.