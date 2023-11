Grands travaux : Sika Sénégal étend ses opérations avec une nouvelle unité de fabrication de produits chimiques

Dans le cadre de la vision présidentielle axée sur la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, le président Macky Sall a indiqué l'importance de l'appui du secteur privé pour atteindre cet objectif. S'inscrivant dans cette démarche, Sika Sénégal, entreprise majeure des secteurs de la construction, du bâtiment, et de l'industrie manufacturière, a marqué une étape importante ce jeudi 16 novembre en inaugurant une nouvelle unité de fabrication de produits chimiques pour le bâtiment à son siège situé à Diamniadio.









Depuis son implantation en 2017 dans le pays de la Teranga, l'entreprise a joué un rôle essentiel dans le développement des infrastructures locales. En 2018, elle a lancé la production d’adjuvants liquides et en poudre, ainsi que le reconditionnement de cartouches de silicone. La production de mortier, débutée en avril 2019 avec la fabrication de colle à carrelage, a rapidement évolué pour inclure d'autres types de mortiers.





Venu tout droit du Maroc, Jean De Martres, responsable de la zone Afrique à Sika, évoque le potentiel de développement du marché sénégalais : “Le Sénégal avait toujours été identifié comme un pays à potentiel de développement avec des besoins d’infrastructures en termes de construction, des besoins en création de logements et aussi en termes de maintenance du parc de construction. Depuis des années, on suit l’évolution des marchés. On a vu des années bonnes et des années moins bonnes, on croit toujours au potentiel de développement du marché de la construction au Sénégal et on a vu l’émergence de nombreux chantiers dans le pays.”





L'expansion de Sika Sénégal ne se limite pas à la production, mais englobe également un éventail de services allant de l’étanchéité au collage, en passant par l’insonorisation, le renforcement et la protection de structures. Les prestations de Sika Sénégal s'étendent au-delà des frontières sénégalaises, couvrant également le Mali, la Gambie et la Guinée Conakry grâce à son réseau de distribution et de ventes directes.





Maguette Diop, responsable technique chargée des grands projets et de la formation, explique l'importance de l'extension de l'usine : “Nous n'avions qu'un seul hangar qui était constitué d’une partie destinée à la production et de l’autre au stockage, tout était fait sur 3000 mètres carrés. On manquait d’espace, et le but était de faire une extension. Le but est de maximiser la production et le stockage. Cela va nous permettre de mieux répondre aux attentes des clients et d’être présents et mieux préparés. Sika Sénégal est la plaque tournante de l’entreprise dans la sous-région.”





Bien que le maire de Diamniadio, Moulaye Gueye, n'ait pu assister à l'événement, une délégation municipale a félicité l'entreprise suisse pour son évolution, soulignant ses contributions positives à la communauté locale.





Approche communautaire







Sika Sénégal ne se limite pas à ses activités commerciales. Elle manifeste son engagement envers les communautés environnantes par le biais de politiques de dons et de rénovation dans les villages voisins. Cette approche communautaire se reflète également en interne, avec une forte présence de collaborateurs vivant dans la zone.







Dans le cadre de la promotion de la main d’œuvre locale, l'entreprise a lancé la Sika Academy, un programme de formation visant à partager ses connaissances dans les domaines de la construction et de l'industrie en Afrique. Jean De Martres explique : “Sika Academy est un concept qui a été lancé en Afrique, il y a plus de 5 ans et qui, petit à petit, consiste à établir et à délivrer des modules de formation sur des systèmes, des applications, sur des produits qui sont introduits et qui sont les priorités de chaque pays en fonction de la pénétration du marché. En pratique, ce sont des séances de formation sur des systèmes avec des démonstrateurs, des évaluations, de la formation, de sorte que ceux qui sont formés puissent en faire bénéficier à leur clientèle.”