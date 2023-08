Grève de la faim d'Ousmane Sonko: Un médecin pèse les conséquences

Le leader de Pastef poursuit toujours sa diète. Malgré les nombreux appels venant de la coalition YAW et des personnalités de la société civile,Ousmane sonko est à son 11ème jour de grève de la faim pour dénoncer son arrestation, mettre la pression aux autorités judiciaires et attirer l'empathie de l'opinion.





Cependant,d'après un médecin,cette forme de lutte peut entraîner des conséquences irréversibles sur sa santé.





"Le fait de ne pas s'alimenter peut durer des mois parce que l'individu a des réserves pour résister. On reçoit généralement des patients qui observent une grève de la faim. L'individu peut bien résister à la faim. Mais, le fait de ne pas boire au-delà de quelques jours peut entraîner de graves maladies comme par exemple l'insuffisance rénale voire même signer son arrêt de mort. C'est très dangereux de ne pas boire surtout au-delà de 15 jours parce que le plus souvent entre 15 jours et un mois de diète, survient une maladie grave qu'on appelle insuffisance rénale organique",explique Oumar Konaté, médecin généraliste sur la Rfm.