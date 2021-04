Grogne à l’usine Twyford : Macky Sall prend le dossier en main

Le président de la République a donné des instructions sur le bras de fer entre la société chinoise Twyford et les travailleurs dont 25 ont été placés sous mandat de dépôt, hier, par le procureur de Mbour, à la suite de leur manifestation mardi.En conseil des ministres hier, Macky Sall est revenu sur la situation sociale dans cette usine de production de carreaux sise à Sindia qui est le fruit d’un investissement lourd à forte intensité de main d’œuvre et contribue à nos efforts d’industrialisation.D’après le journal L’AS qui donne l’information, le chef de l’État a également demandé au ministre chargé du Travail de se saisir du dossier en vue d’un règlement définitif du différend qui oppose les travailleurs et la direction de l’entreprise.