Groupe parlementaire de Yaw: Khalifa Sall approuve la démission des députés de Taxawu

Khalifa Ababacar Sall est en phase avec les députés de Taxawu Sénégal qui ont quitté le groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi. L'ancien maire de Dakar a exprimé sa fierté aux démissionnaires.



"Je tiens à exprimer ma fierté et tout mon soutien aux députés de @taxawu_senegal qui ont fait montre d’un sens élevé des responsabilités et d’un esprit de dépassement et de désintéressement remarquable", a-t-il posté sur son compte X ( Twitter).