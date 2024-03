Guy Marius Sagna : «J'invite tous les citoyens à se mobiliser pour éviter toute tentative de hold-up électoral »

Le député Guy Marius Sagna et membre de la coalition Diomaye-Président a accompli son devoir citoyen à l'école Mission catholique de Néma à Ziguinchor, ce dimanche 24 mars.















Auparavant, il a fait une déclaration pour un bon déroulement du scrutin présidentiel. «Je demande à tous les citoyens de voter dans le calme. J'invite tous les citoyens à se mobiliser pour traquer et barrer la route sans aucune faiblesse à toute tentative de hold-up électoral. Vigilance ! Votons tous et sécurisons les centres et bureaux de vote ! », a-t-il soutenu.





Le leader du mouvement Frapp a, toutefois, lancé : «À tout à l'heure pour fêter notre victoire et jubiler ensemble ».