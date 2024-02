Guy Marius Sagna : «Macky Sall n'a pas d'autre choix que de respecter la décision du Conseil constitutionnel »

«Macky Sall n'a pas d'autre choix que de respecter la décision du conseil constitutionnel. Force restera à cette décision et à la constitution ». Ces mots du député et membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Guy Marius Sagna suite à la décision rendue par les sages, ce jeudi 15 février, portant annulation du report de la Présidentielle. « Et le peuple sera intransigeant pour faire respecter la constitution et la décision du conseil constitutionnel », a-t-il prévenu, dans la foulée.





Également membre du mouvement Frapp, Guy Marius Sagna a tenu à rappeler : «Nous disions, il y a quelques jours : si le droit est dit, le Conseil constitutionnel va déclarer inconstitutionnelle la loi votée et le décret du Président Macky Sall. C'est ce que le Conseil constitutionnel vient de déclarer ».





Puis, il a indiqué avoir «une pensée pour Modou Guèye, Alpha Tounkara et Landing Camara martyrs assassinés parce qu'ils défendaient la constitution ».





Par ailleurs, le membre de la coalition Diomaye-Président du candidat Bassirou Diomaye Faye est revenu sur leur distribution de flyers au marché central de Rufisque, ce jour. « Malgré les tentatives d'intimidation et de sabotage de notre campagne électorale aujourd'hui à Rufisque par la police, nous avons tenu notre campagne électorale. Nous dénonçons la police qui a encerclé notre véhicule, qui a arrêté notre chauffeur et mis des sabots à notre voiture. La police a appliqué des ordres manifestement illégaux. Car nous sommes en période de campagne électorale puisque le recours des députés de Yewwi Askan Wi suspendait et le décret du Président Macky Sall et la loi anticonstitutionnelle votée à l'Assemblée nationale ».