Guy Marius Sagna « rectifie » le ministre des Finances et du Budget

L’examen du budget du Ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes Entreprises est en cours à l’Assemblée nationale. Pendant sa prise de parole, le député Guy Marius Sagna a signifié au Ministre des Finances et du Budget qu’il a commis des erreurs la veille en parlant de la dette publique. « Le rapport économique et financier annexé à la loi de finances initiale de 2024 affirme au niveau du chapitre dette publique stipule que le rapport de la dette sur les recettes est à 23% et non 22% comme vous l’avez dit » a dit Guy Marius Sagna à Moustapha Ba.



Il ajoute poursuivant son argumentaire que « le Sénégal est à 24,7% et non 16% ». En effet, dit-il, le ministre des Finances et du Budget a soutenu que « la dépendance économique vis-à-vis d’extérieure avec 78% est entre les mains des étrangers, on ne peut parler de dette viable ». « Vous vous êtes endetté et vous avez endetter les Sénégalais, la difficulté dans les eurobonds réside dans son utilisation. Aujourd’hui vous êtes obligés de payer des eurobonds avec de l’argent et non avec les retombées des activités économiques. Et chaque jour le Sénégal paye 5 milliards de F CFA » clame-t-il.



A l’en croire, l’industrie devrait être la solution pour le problème de l’emploi des jeunes. « Si on a un président qui offre ce secteur aux étrangers, il est normal que le chômage soit au summum ». Par ailleurs, dit-il « Macky Sall a sacrifié le patronat.300 000 nouveaux demandeurs d’emplois chaque année est une catastrophe pour un pays. Ousmane Sonko est la solution et une fois élu comme cinquième président, il va rendre l’industrie et l’entreprise au patronat sénégalais et non aux Turques et Français ».