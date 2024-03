Guy Marius Sagna : "A nous d'être la sentinelle de notre victoire"

Guy Marius Sagna est convaincu que Bassirou Diomaye Faye a remporté la présidentielle au premier tour. Et pour cause, "à 01h 20mn, la coalition Diomaye Président a un taux de dépouillement de 72%". De ce score, Guy Marius Sagna révèle que le candidat de la coalition "DIOMAYE PRÉSIDENT'' est devant avec 57,84% et BBY est à 31,88%".