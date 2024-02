Guy Marius Sagna : " Je crois que Ousmane Sonko n'a pas besoin d'une loi d'amnistie"

Une loi d'amnistie devrait être adoptée aujourd'hui en conseil des ministres. Même si les détails sur les faits visés ne sont pas encore connus, l'acte que compte poser le président de la République fait couler beaucoup d'encre. Cette loi, après adoption, sera présentée aux députés. Un moment qu'attend Guy Marius Sagna pour donner son avis.



En attendant, le parlementaire pense que ni Ousmane Sonko, ni les détenus politiques n'ont besoin d'une loi d'amnistie.